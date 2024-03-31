يتقمص دور رئيس الزمالك.. ممدوح عباس يثير غضب الجماهير

تسبب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في حالة من الغضب لدى جماهير القلعة البيضاء، بعد منشوره الجدلي، في الساعات الماضية.

وأكد ممدوح عباس، في الساعات القليلة الماضية، أن نادي الزمالك لن يخصص مكافآت للاعبين في حال الصعود لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسيطرة حالة من الغضب على جماهير القلعة البيضاء، بسبب الكشف عن قرارات من المفترض أن تكون من جانب مجلس الإدارة، خاصة أن عباس لا يشغل أي منصب في النادي خلال الوقت الحالي.

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وكتب عباس عبر حسابه على موقع “إكس”: “استطيع أن أؤكد أن الزمالك لن يخصص مكافآت إضافية في حالة صعوده الدور القادم للكونفدرالية الأفريقية”.

وتابع: “تم الاتفاق على أن هذا هو الأسلوب المناسب للتحفيز، لأن الحماس يأتي من داخل لاعبي كرة القدم وليس بتحفيزهم بمكافآت إضافية، وعلى المزايدين أن يمتنعوا”.

وعبرت جماهير الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبها من ممدوح عباس، وتقمصه لدور رئيس النادي متغافلًا حسين لبيب.

وتساءلت الجماهير عن رئيس النادي الفعلي، هل هو ممدوح عباس، أم حسين لبيب؟، ومن يتخذ قرارات الزمالك؟.