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أحمد عاطف وعلى ياسر يقودان هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك في التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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