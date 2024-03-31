شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف وعلى ياسر يقودان هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.
وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.
ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك في التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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