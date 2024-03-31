شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والجزيرى وزياد كمال على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما جاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، ومحمد زعلوك.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.