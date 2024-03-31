الزمالك يتعادل مع فيوتشر في الشوط الأول من كأس الكونفدرالية

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما حاليًا، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر على ستاد السلام، مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل هدف التقدم لصالح فيوتشر في شباك الزمالك اللاعب علي ياسر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد فاروق ليسددها الأول كرة أرضية سكنت أسفل يسار مرمى محمد عواد.

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وشهد الشوط الأول إصابة يوسف أوباما في الدقيقة 38، حيث قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخروجه ونزول أحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وتعادل لصالح الأبيض النجم التونسي حمزة المثلوثي بعد كرة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4+45، من الوقت الإضافي.

تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – يوسف أوباما.

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر