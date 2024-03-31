تقارير: الاتحاد القطري لكرة القدم يدرس زيادة عدد المحترفين في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية قطرية، وجود اتجاه لدى مسؤولي الاتحاد القطري لكرة القدم، إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالمسابقة المحلية، بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى زيادة عدد الأندية أيضاً.

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية اليوم الأحد: "إن الاتحاد القطري يدرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالمسابقات المحلية، بداية من الموسم القادم، إلى 9 لاعبين بشرط أن يتواجد ثنائي تحت السن".

وأضافت: "هناك رغبة داخل مسؤولي الاتحاد أيضاً، لزيادة عدد الأندية بالدوري الموسم القادم، إلى أكثر من 12 فريق".

وتسمح لوائح الدوري القطري، بتواجد 7 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، بعد أن تم زيادتهم في بداية الموسم الحالي، حيث كان يسمح لكل فريق بقيد 5 لاعبين أجانب فقط.