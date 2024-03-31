الارشيف / اخبار الرياضه

تقارير: الاتحاد القطري لكرة القدم يدرس زيادة عدد المحترفين في الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية قطرية، وجود اتجاه لدى مسؤولي الاتحاد القطري لكرة القدم، إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالمسابقة المحلية، بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى زيادة عدد الأندية أيضاً.

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية اليوم الأحد: "إن الاتحاد القطري يدرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالمسابقات المحلية، بداية من الموسم القادم، إلى 9 لاعبين بشرط أن يتواجد ثنائي تحت السن".

وأضافت: "هناك رغبة داخل مسؤولي الاتحاد أيضاً، لزيادة عدد الأندية بالدوري الموسم القادم، إلى أكثر من 12 فريق".

وتسمح لوائح الدوري القطري، بتواجد 7 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، بعد أن تم زيادتهم في بداية الموسم الحالي، حيث كان يسمح لكل فريق بقيد 5 لاعبين أجانب فقط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا