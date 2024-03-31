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شيكابالا وجابر يخضعان لكشف المنشطات

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف

الأحد 31/مارس/2024 - 11:26 م 3/31/2024 11:26:04 PM
عمر جابر

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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