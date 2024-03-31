لاعبو الزمالك يطمئنون على أوباما فى المستشفى

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف

الأحد 31/مارس/2024 - 11:14 م 3/31/2024 11:14:34 PM

قرر لاعبو الزمالك التوجه إلى أحد المستشفيات القريبه من ستاد السلام للاطمئنان على زميلهم يوسف أوباما الذي أصيب بكسر فى أحد أسنانه فى مباراة فيوتشر التى إنتهت منذ قليل بفوز الأبيض بهدفين لهدف فى ذهاب دور الثمانيه لبطولة كأس الكونفدراليه.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة يوسف أوباما لاعب الأبيض التي تعرض لها في الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة باستاد السلام.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة على الفور.

وأوضح محمد أسامة أنه تم اصطحاب يوسف أوباما إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات.