شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد والأهلي يتأهبان لديربي جدة بالنكهة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر جدة مساء اليوم اللقاء الكبير الذي يجمع قطبيها في قمة الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يأتي لقاء الديربي وسط منافسة قوية بين الأهلي والاتحاد على المركز الثالث بعدما استطاع الأخير من تقليص الفارق النقطي بينهما إلى نقطتين مستغلا تعثرات جاره الأهلي خلال الفترة القليلة الماضية ليلحق به ويقترب بقوة لخطف المركز منه.

ويضم كل فريق نخبة من نجوم العالم في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي في الاتحاد، فيما الجزائري رياض محرز والإيفواري كيسيه يدعمان صفوف الأهلي.

المدرج الأخضر

يدخل الأهلي هذه المواجهة كونه مستضيفا ويلعب اللقاء على أرضه وبين جماهيره الحاصلة على 70% من سعة الملعب ومن المنتظر أن تملأ كامل المدرجات الخاصة بها كما هو الحال لجماهير الاتحاد التي ستحضر بقوة خلال المباراة لمساندة فريقها وستكون السعة 30% من المدرجات لجماهير الفريق الضيف.

سكة الانتصارات

يسعى الأهلي هذا المساء للعودة لطريق الانتصارات عبر بوابة الاتحاد كما فعل خلال منافسات الدور الأول هذا الموسم، حيث خسر من النصر ثم تعادل مع الاتفاق قبل مواجهة الاتحاد وانتصر فيها، والآن الاحداث تتكرر بعد خسارة الأهلي من النصر ثم التعادل أمام الاتفاق الجولة الماضية، ويرغب في الانتصار اليوم وتوسعة الفارق النقطي بينه وبين جاره إلى 5 نقاط.

من جانبه استعاد مدرب الأهلي ماتياس يايسليه لاعبيه المهمين الذين غابوا عن المواجهة الماضية ما بين إصابة وإيقاف، ليعلنون جميعا جاهزيتهم للقاء الديربي بقيادة فرانك كيسيه والحارس إدوارد ميندي والمدافع روجر إيبانيز إضافة إلى محمد المجحد الذي أبدى جاهزية تامة للمشاركة في اللقاء.

أبرز الغيابات

على الطرف الآخر يصل الاتحاد إلى هذا اللقاء وسط ظروف جيدة ونتائج إيجابية للفريق منذ عودة المنافسات عقب انتهاء بطولة آسيا للمنتخبات منتصف فبراير الماضي، حيث خاض الفريق 7 مواجهات خلال منافسات دوري روشن، حقق الانتصار في 6 منها وخسر لقاء وحيدا كان أمام المتصدر الهلال.

ويواجه الفريقان غيابات على مستوى اللاعبين المحليين المنضمين إلى صفوف المنتخب السعودي تحت 23 المشارك في نهائيات آسيا المقامة في قطر، ومن أبرز الغيابات عن الأهلي زياد الجهني وعبدالرحمن الصانبي وهيثم عسيري وريان حامد، فيما يغيب عن العميد فيصل الغامدي وأحمد الغامدي و وزكريا هوساوي وعوض الناشري ومروان الصحفي.

مباريات الجولة

إلى ذلك يلتقي ضمن الجولة نفسها اليوم الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، حيث يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته التي حقق خلالها 7 نقاط في آخر 3 مباريات، ليتقدم للمركز 12 برصيد 27 نقطة.

في المقابل يبحث الخليج هو الآخر عن مواصلة تقدمه في جدول الترتيب، حيث يحل عاشرا برصيد 31 نقطة، ولم يذق طعم الخسارة في آخر 5 جولات.

ويستقبل الحزم ضيفه ضمك في محاولة جديدة لتحقيق فوز غائب، إذ يقبع الفريق في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما سيسعى ضمك لاستعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتراجع للمركز السابع برصيد 34 نقطة.

قبل الديربي: