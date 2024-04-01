ضياء السيد يحذر الأهلي من سيمبا في الإياب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي دخل مواجهة سيمبا التنزاني بشكل جيد ولم يتحدث مطلقا عن الظروف في ظل غياب أكثر من لاعب وأيضا ظروف السفر وحالة الإجهاد، مشيرًا إلى أن الأداء في الملعب تأثر بهذه الأمور، لكن الفريق الأحمر كان موفقًا وحسم اللقاء لصالحه وهي خطوة جيدة من أجل الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كولر اختار التكتيك الأمثل لخوض لقاء سيمبا، ولعب على التحولات الهجومية، ومصطفى شوبير تألق في الذود عن مرماه".

وواصل: "هناك بعض الثغرات الدفاعية خصوصا من العمق والمفترض أن يتم تلافيها مستقبلا، لكن المدرب السويسري لعب بشكل جيدًا، ونجح في الانتصار رغم الظروف المصاحبة للمباراة من غيابات وارهاق والطقس".

وتابع: "أتمنى أن يتم عمل حساب جيد لفريق سيمبا في لقاء الإياب، لابد أن يكون هناك حرص من لاعبي الأهلي، وتسجيل أكثر من هدف، لقتل المباراة، خصوصا أن نتيجة الـ1-0 (دمها تقيل)".

وختم: "بكل تأكيد لدي ثقة كبيرة في حسم بطاقة الصعود لنصف النهائي".

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى حضور 30 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزاً غالياً على سيمبا التنزانى فى عقر داره بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا ليضع قدماً فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.