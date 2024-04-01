قناة الزمالك تعلن خضوع لاعب الأبيض لعملية جراحية

أعلنت قناة نادي الزمالك خضوع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لإجراء عملية جراحية، حاليًا بعد إصابته في مباراة قيوتشر بـ الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض يوسف أوباما نجم الزمالك للإصابة في مباراة مودرن فيوتشر، حيث غادر اللقاء وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وقال الإعلامي محمد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية عبر تقديمه برنامج زملكاوي على شاشة قناة “الزمالك”: “يوسف أوباما يخضع حاليًا لعملية جراحية في الفك بعد إصابته أمام فيوتشر.

اقرأ أيضا.. مدى صحة هدف فيوتشر وركلة جزاء الزمالك.. خبير تحكيمي يوضح (خاص)

وكان الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك أكد خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي، أن أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه.

وأشار إلى أن اللاعب تم اصطحابه إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.