رد فعل غريب من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على فيوتشر.. شاهد

أظهر إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رد فعل غريب بعد الفوز الذي حققه الزمالك على فيوتشر في الكونفدرالية.

وكان إمام عاشور، قد رحل عن الزمالك في الميركاتو الشتوي لعام 2023 إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، قبل أن ينضم لـ الاهلي في الصيف.

وقام إمام عاشور، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من مباراة الاهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر.

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وتعد الصورة التي نشرها نجم وسط منتخب مصر، هي للهدف الذي أحرزه في شباك القلعة البيضاء، في لقاء حسم لقب كأس مصر.

وحل الزمالك ضيفًا على حساب نظيره فيوتشر، مساء الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيوتشر بالهدف الأول خلال الدقيقة 35، بتوقيع علي ياسر، من تسديدة رائعة سكنت شباك عواد.

ونجح حمزة المثلوثي، في تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 45+4، قبل نهاية الشوط الأول، ثم أحرز أحمد سيد زيزو، هدف الفوز في الدقيقة 88، عن طريق ركلة جزاء.

والجدير بالذكر أن، إمام عاشور، يغيب عن النادي الاهلي في الفترة الحالية، بسبب خضوعه لعملية جراحية، بعد إصابته مع منتخب مصر.