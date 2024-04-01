"منذ 6 أشهر".. المثلوثي يعود للتسجيل مع الزمالك بهدف في شباك فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن اللاعب حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، من إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمى مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ونجح المثلوثي من إحراز هدف التعادل للفارس الأبيض، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بعد أن سجل علي ياسر الهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الهدف الأول للمثلوثي من رفقة الفارس الأبيض منذ ستة أشهر، حيث كان آخر أهداف اللاعب مع القلعة البيضاء، في مرمى أرتا سولار الجيبوتي بدور ال 32 بالبطولة، في اللقاء الذي أقيم يوم 30 سبتمبر الماضي.