"دائماً في الموعد".. الاتحاد الأفريقي يحتفي بجماهير الزمالك في لقاء فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتواجد الجماهيري الكثيف من قبل جماهير نادي الزمالك، لدعم فريقهم ضد مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، صورة لجماهير الزمالك من مدرجات ستاد السلام، معلقاً عليها: "جمهور الزمالك في الموعد دائماً".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.