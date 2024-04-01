خطاب منظمة المنشطات ينصف رمضان صبحي ويصدم جمال علام

أنصف خطاب منظمة المنشطات المصرية رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي بنادي بيراميدز، بعد تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بخصوص إيجابيه عينة اللاعب.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة أعلن في تصريحات إذاعية خلال الساعات القليلة الماضية، إرسال منظمة المنشطات خطابًا إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز تفيد بإيجابية العينة الخاصة به.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “العينة تم اخذها عن طريق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خارج المنافسات بتاريخ 21/8/2023”.

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وأشار زاهر إلى أن الخطاب في الأساس موجه لـ رمضان صبحي، بخلاف إخطار رسمي إلى اتحاد كرة القدم”.

وواصل: “منظمة المنشطات أرسلت العينات إلى معمل دولي معتمد، والرد جاء بأن تلك العينات بها تلاعب، وغير مطابقة لتحليل، المنظمة”.

وأكمل: “المنظمة أكدت لنجم بيراميدز خلال خطابها، أن هناك خرق ما لقواعد المنشطات إما مباشر أو سعي لذلك ولكن لم يتم ذكر وجود أي عينات إيجابية”.

واختتم: “الدكتور أسامة غنيم الرئيس السابق لهيئة المنشطات، أكد على أنه من الممكن أن يكون قد تم إتلاف العينة الخاصة بـ رمضان صبحي بإضافة شئ ما، وهو ما جعل النتائج تظهر بهذا الشكل”.