شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تسريب التشكيل ليس خطيرا.. وهذا سر غضب شيكابالا أثناء التبديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، لم يصل للتشكيل المثالي الذى سيخوض به تحدياته المقبلة.

وقال سالم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1 مع سيف زاهر: "الكرة في العالم كله تبنى قراراتها بناء على النتائج، المدرب الذي يفوز عبقري والذي يخسر لا يفهم شيئا".



وأوضح المتحدث الرسمي للزمالك أن تسريب التشكيل الذى عاب النادي في الفترة الأخيرة، ليس بالخطورة التي يصورها الناس، موضحا أن معظم التشكيلات المسربة تكون متوقعة في الأساس.



وفسّر سالم غضب شيكابالا أثناء التبديل، موضحا أن اللاعب كان قد بدأ يستعيد مستوياته قبل التبديل مباشرة، وأي لاعب يريد الاستمرار في الملعب، وهو شيء يقدره المدرب جيدا وخاصة مع شيكابالا.



وعن تسجيل زيزو أول أهدافه في 2024 أكد سالم أن زيزو لاعب كبير، وغير متعود على الصيام التهديفي لفترات طويلة، وهو واحد من العناصر المؤثرة تهديفيا مع الزمالك في سنواته الأخيرة.



وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد تمريرة من محمد فاروق وصلت إلى على ياسر المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقبل نهاية المباراة بدقائق تحصّل سيف الجزيري على ضربة جزاء، تمكن من خلالها أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الفوز للفريق الأبيض.



وسيكون موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لحسم المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.



وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.



بينما تأهل فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.