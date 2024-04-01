شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: هدف فيوتشر سليم وركلة جزاء الزمالك صحيحة والحكم كان مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جهاد جريشة الحكم الدولى السابق، بالحكم المغربى جلال جيد حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، مشيرا إلى أنه كان مميزا، وكل قراراته كانت سليمة وأدار المباراة بشكل رائع.

وقال جهاد جريشة، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هدف فيوتشر صحيح لأنه لا يوجد خطأ على لاعب فيوتشر، وحسام عبد المجيد هو اللى خبط فى لاعب فيوتشر الواقع على الأرض، فبالتالى لا يوجد خطأ، فالهدف صحيح ولا يوجد تسلل".



وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء صحيحة للزمالك بعد وجود شد واضح من مدافع فيوتشر لسيف الجزيرى، فركلة الجزاء صحيحة على الشد وليس على عرقلة الرجل".



وكان فريق الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.