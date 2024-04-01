شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: أوباما تعرض لكسر فى الفك.. ونداى جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، أن يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك، تعرّض لكسر فى الفك خلال مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر، التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد أسامة، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "يوسف أوباما تعرض لكسر فى الفك وخلال ساعات سيخضع لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير ولن يغيب لفترة طويلة عن الزمالك".

وأضاف طبيب الزمالك: "إصابة أحمد سيد زيزو الثانية أمام الأهلى كانت صعبة، وفترة التوقف ساعدتنا فى إعادته بشكل ممتاز جدا وطلبت من جوميز عدم الاستعجال فى الدفع به وزيزو محترف بمعنى الكلمة فى ىكل شيء وساعدتنا بشكل كبير لعودته بهذه الصورة".

وتابع محمد أسامة: "محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى أجريا جراحة الصليبى بشكل ممتاز، والونش بدأ المرحلة التأهيلية الثانية، أما عبد الشافى بدأ عملية التأهيل الأولى، وإبراهيما نداى جاهز طبيا ودخل التدريبات الجماعية".