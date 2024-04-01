ذهبية لـ " عمرو خالد" وبرونزية لـ " حبيبة طاحون" ببطولة كأس مصر للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - توج لاعب الصيد عمرو خالد بالمركز الاول والميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر لسلاح الشيش تحت 17سنة.

كما أحرزت لاعبة الصيد حبيبة طاحون المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 17 سنة والتى اقيمت بساد القاهرة.

الجهاز الفنى والادارى :

دكتور بلال بدوي رئيس الجهاز، اسلام جمال مدير فني، مدرب عام تامر هنداوى مدربين دكتور خالد جمال و محمد عبد الوهاب و محمود صبري و محمد اشرف و محمود اسماعيل،دكتور عمروالسيد لياقه بدنيه،اداريين محمد الليثي و محمد الجزار