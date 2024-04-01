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ذهبية لـ " عمرو خالد" وبرونزية لـ " حبيبة طاحون" ببطولة كأس مصر للسلاح

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ياسر رشاد - القاهرة - توج لاعب الصيد عمرو خالد بالمركز الاول والميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر لسلاح الشيش تحت 17سنة. 

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كما أحرزت لاعبة الصيد حبيبة طاحون المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 17 سنة والتى اقيمت بساد القاهرة. 

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الجهاز الفنى والادارى :
دكتور بلال بدوي رئيس الجهاز، اسلام جمال مدير فني، مدرب عام تامر هنداوى مدربين دكتور خالد جمال و محمد عبد الوهاب و محمود صبري و محمد اشرف و محمود اسماعيل،دكتور عمروالسيد لياقه بدنيه،اداريين محمد الليثي و محمد الجزار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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