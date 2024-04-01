موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر فى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية، والتى أقيمت مساء أمس الأحد، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الإياب المصيرية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية



يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.

وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي فى المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه. بينما حل فريق فيوتشر فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.



أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.