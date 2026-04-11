مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات ودبي من قيمة مضافة لمجتمع الاستثمار العالمي، بما في ذلك منظومتها المالية المتكاملة القائمة على الشفافية والاستقرار الاقتصادي، والبيئة التشريعية والتنظيمية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية والقدرات الرقمية عالمية المستوى، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي يمثّل منصة استراتيجية تربط الشرق بالغرب، ما يتيح فرصاً لا محدودة للوصول إلى بعض أكثر الاقتصادات ديناميكية ونمواً في العالم.

وتطرّق اللقاء إلى المميزات المختلفة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار العالمي لتمكينه من تحقيق نمو مستدام عبر شراكات طويلة الأجل، وبيئة أعمال شفافة ومواتية، ورؤية حكومية استشرافية تواكب التحولات العالمية في قطاعي التمويل والاستثمار.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.