تكنولوجيا: إتاحة Galaxy A37 وGalaxy A57 للشراء رسميًا في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج إتاحة هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57 للشراء في مزيد من الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة، وذلك بعد الكشف عنهما الشهر الماضي وطرحهما مؤخرًا في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

ويتوفر الهاتفان عبر الموقع الرسمي لسامسونج إلى جانب مجموعة من متاجر التجزئة المختارة. ويأتي Galaxy A37 بألوان بنفسجي و أسود و رمادي مائل للأخضر و أبيض، بينما يتوفر Galaxy A57 بألوان أزرق كحلي و رمادي و أزرق ثلجي و بنفسجي فاتح.

وتشمل خيارات الأسعار والسعات ما يلي:

Galaxy A37 بسعة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا

Galaxy A37 بسعة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 459 جنيهًا إسترلينيًا

Galaxy A37 Enterprise Edition بسعة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر 409 جنيهات إسترلينية

Galaxy A57 بسعة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 529 جنيهًا إسترلينيًا

Galaxy A57 بسعة 12 جيجابايت / 512 جيجابايت بسعر 699 جنيهًا إسترلينيًا

Galaxy A57 Enterprise Edition بسعة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر 489 جنيهًا إسترلينيًا

ويعمل Galaxy A37 بمعالج Exynos 1480، في حين يأتي Galaxy A57 بمعالج Exynos 1680، ما يمنح الأخير أداءً أعلى ضمن الفئة المتوسطة.

المصدر