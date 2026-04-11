السودان على حافة الانهيار الإنساني… أكبر أزمة نزوح في العالم تتفاقم بلا نهاية

مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتعمق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتواصل المعارك في مناطق واسعة، دافعةً الملايين نحو النزوح، وسط غياب أي أفق حقيقي للحل.

وأكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ماري هيلين فيرني أن السودان يشهد اليوم أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، وواحدة من أخطر حالات الطوارئ الإنسانية، في ظل نقص حاد في التمويل الدولي.

*14 مليون نازح… ومأساة بلا توقف*

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، اضطر نحو 14 مليون شخص إلى الفرار

أكثر من 9 ملايين نازح داخليًا

نحو 4.4 مليون لاجئ عبروا إلى دول الجوار

واحد من كل أربعة سودانيين أصبح نازحًا

ولا تزال مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق تشهد تصاعدًا في العنف، مع استخدام متزايد للقصف الجوي والطائرات المسيّرة، ما يفاقم موجات النزوح يومًا بعد يوم.

انتهاكات مروعة… ونساء وأطفال في قلب الكارثة

تشير التقارير إلى استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل:

ـ العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

ـ التجنيد القسري

*الاعتقالات التعسفية والمجازر*

وتواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من الاستغلال وسوء المعاملة، خاصة أثناء التنقل في مناطق غير آمنة، بينما يعاني الأطفال من حرمان واسع من التعليم بعد ثلاث سنوات من النزوح.

كما وصل أكثر من 58 ألف طفل إلى دول الجوار دون مرافقة أسرهم، في ظروف إنسانية قاسية وصدمات نفسية عميقة

دول الجوار على حافة الانهيار*

الدول المستضيفة، خاصة تشاد ومصر وجنوب السودان، باتت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين، وسط شح الموارد وتراجع الدعم الدولي.

في الوقت ذاته، يخاطر آلاف السودانيين برحلات محفوفة بالموت عبر ليبيا نحو أوروبا، حيث وصل أكثر من 14 ألف مهاجر سوداني خلال عامي 2024 و2025، بزيادة تجاوزت 230%.

*خطر المجاعة… وانهيار الإنتاج الغذائي*

من جانبه، حذّر ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هونغجيه يانغ من تدهور خطير في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى:

انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 22%

أكثر من 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

نحو 6.3 مليون في مستويات حرجة للغاية

كما دمرت الحرب البنية الزراعية، بما في ذلك المختبرات البيطرية، ما يعطل إنتاج اللقاحات الحيوانية ويهدد الثروة الحيوانية.

الصحة تحت القصف… أكثر من 200 هجوم موثق

بدوره، كشف ممثل منظمة الصحة العالمية شبل صهباني عن توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب، أسفرت عن 2052 قتيلاً.

وفي عام 2026 وحده، تم تسجيل 16 هجومًا خلال الربع الأول، مع مئات الضحايا، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الكوادر والإمدادات.

*الخرطوم… أمل هش وسط خدمات منهارة*

ورغم عودة بعض السكان إلى العاصمة الخرطوم، إلا أنهم يواجهون واقعًا قاسيًا:

خدمات صحية منهارة

مستشفيات مكتظة تعمل بأقل من طاقتها

نقص حاد في الإمدادات الطبية

*تحذير أممي: الوقت ينفد*

أكدت الأمم المتحدة أن استمرار تراجع التمويل وتفاقم الأزمات قد يدفع ملايين السودانيين إلى خيارات مستحيلة، داعيةً إلى تحرك عاجل لتحقيق السلام أو على الأقل دعم الاستجابة الإنسانية بشكل فوري.

التيار