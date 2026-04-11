انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته بعد انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للمجلس، ان مجلس النواب رفع جلسته.وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، نزار اميدي رئيسا لجمهورية العراق.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب انتخب نزار محمد سعيد رئيسًا لجمهورية العراق".

وبحسب البيان، حصل نزار اميدي على (٢٢٧) صوتا، والنائب مثنى امين نادر (١٥) صوتا، مقابل 7 اصوات باطلة.