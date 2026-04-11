الإعلام والاتصالات تهنئ آميدي بانتخابه رئيساً للجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - وتمثل هذه الخطوة وفق البيان "استحقاقاً وطنياً جوهرياً يعزز المسار الديمقراطي، ويدعم استقرار مؤسسات الدولة الدستورية، ويجسد الإرادة الوطنية في ترسيخ التداول السلمي للسلطة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية".

وأضاف "فيما تبارك الهيئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية نيله هذه الثقة، فإنها تستبشر بمرحلة جديدة تسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ سيادة القانون، ودعم مسيرة البناء والتنمية في البلاد".