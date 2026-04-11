الشيخ همام حمودي يهنئ بانتخاب ئاميدي رئيساً ويوكد أهمية اكمال بقية الاستحقاقات

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ همام حمودي في بيان "نتقدم بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد نزار محمد سعيد ئاميدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وانتخابه رئيسًا لجمهورية العراق، سائلين الله تعالى أن يوفقه ويسدّد خطاه في تحمّل هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، وخدمة تطلعات شعبنا العزيز".



واكد "أهمية المضي بروح وطنية عالية في إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية بما يرسخ دعائم الدولة، والعمل المشترك بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية".