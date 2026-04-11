ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً الأحد زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة غداً الأحد، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وتأتي هذه الزيارة لدعم مسارات التعاون، والارتقاء بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات ذات الأولوية.

ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى الصين وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.