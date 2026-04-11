طارق الشناوي يحسم الجدل حول المقارنة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر

حسم الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل حول المقارنة بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومي عمر.وأكد طارق الشناوي خلال استضافته في برنامج «ورقة بيضاء» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، أن المقارنة بين النجمتين غير منطقية، موضحًا أن ياسمين عبد العزيز تمتلك تاريخًا فنيًا طويلًا، وتُعد مشروع نجمة شباك في الدراما التلفزيونية، بفضل قدرتها على تقديم شخصيات متعددة ومقنعة للجمهور.

وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية خوضها تجارب درامية مختلفة، بما يسهم في الحفاظ على تطورها الفني واستمرار حضورها المميز.وفى سياق آخر، تحدث الشناوي عن المخرج الراحل يوسف شاهين، مؤكدًا أنه ليس ملاكًا ولا شيطانًا، بل مخرج له إنجازات كبيرة وأخطاء كذلك، موضحًا أن تمجيده بشكل مبالغ فيه لا يعكس الصورة الحقيقية لمسيرته الفنية، وأن تقييم أي مبدع يجب أن يكون قائمًا على رؤية موضوعية متوازنة.كما انتقد فكرة العروض الخاصة للأفلام، مؤكدًا أنها لا تعكس الصورة الحقيقية لنجاح العمل، لأن الحكم الحقيقي يكون من خلال عرض الفيلم وسط الجمهور في دور العرض السينمائي، مشيرًا إلى أن موسم أفلام العيد يشهد منافسة قوية، وأن النجاح التجاري لا يعنى بالضرورة جودة فنية كاملة، مؤكدًا أن النجومية الحقيقية لا تعتمد على الأرقام أو الدعاية فقط، بل تقوم على الموهبة والاختيارات الفنية الذكية التي تضمن استمرار الفنان وتحقيق نجاحه.

