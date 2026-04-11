هل يواصل البيتكوين الصعود مع انطلاق محادثات السلام بين أمريكا وإيران؟

تتجه الأنظار إلى تحركات البيتكوين مع انطلاق محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام قليلة من إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق دائم.

وقد وصلت وفود البلدين إلى باكستان لبدء المفاوضات، في خطوة تُعد تطور مهم على الصعيد الجيوسياسي.

وتشير تقارير إلى أن هذه المحادثات جاءت بدفع من جهود دبلوماسية مكثفة، مع مشاركة شخصيات بارزة من الجانبين.

وكانت الأسواق قد تفاعلت إيجابيا مع إعلان الهدنة، حيث ارتفع سعر البيتكوين من نحو 68 ألف دولار إلى ما يقارب 73 ألف دولار، قبل أن تواصل العملة الصعود لاحقا إلى حدود 73,500 دولار.

ويعكس هذا الأداء حساسية السوق للأخبار السياسية، خاصة تلك التي تقلل من التوترات العالمية.

ورغم استمرار بعض التحديات، مثل بطء عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن التوقعات تبقى مرتبطة بنتائج هذه المحادثات.

إذ يرى محللون أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم قد يدعم استمرار صعود البيتكوين، في حين أن أي تعثر قد يعيد التقلبات إلى الواجهة.

بشكل عام، تبقى حركة السوق مرهونة بالتطورات السياسية، ما يجعل الفترة الحالية حاسمة لتحديد الاتجاه القادم.

