سعر البيتكوين يقترب من الاختراق: مؤشرات قوية تدعم الصعود رغم المخاطر الخارجية

رغم استمرار سعر البيتكوين في التحرك ضمن نطاق عرضي منذ أشهر، إلا أن سعر العملة يقترب حاليا من الحد العلوي لهذا النطاق، ما يفتح الباب أمام احتمال حدوث اختراق صاعد خلال الفترة المقبلة، مدعوم بعدة إشارات إيجابية.

أولى هذه الإشارات تتمثل في ارتفاع مؤشر “Coinbase Premium”، الذي يقيس الفارق بين أسعار الشراء على كوين بيس وبينانس، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

ويُعد هذا المؤشر دلالة على زيادة الطلب من المستثمرين المؤسساتيين، الذين يميلون لاستخدام كوين بيس، ما يعكس توجه نحو التجميع.

كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي المراكز الشرائية (Long Positions)، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم العقود المفتوحة (Open Interest)، وهو ما يشير إلى تزايد الثقة في الاتجاه الصاعد.

كذلك، تحولت عمليات الشراء في منصات أخرى مثل OKX إلى الإيجابية، ما يعزز هذا الزخم.

إشارة ثالثة مهمة تتمثل في انخفاض احتياطي بيتكوين داخل منصات التداول، بالتوازي مع عودة نشاط الحيتان في الشراء، وهو ما يُفسَّر عادةً على أنه توجه نحو الاحتفاظ طويل الأجل وتقليل نية البيع.

ورغم هذه العوامل الإيجابية، يبقى العامل الحاسم خارج السوق، وهو التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

فقد ساهم إعلان هدنة مؤقتة مؤخرا في دفع السعر من 68 ألف إلى أكثر من 73 ألف دولار، لكن أي تصعيد أو اتفاق دائم قد يؤثر بشكل مباشر وسريع على الاتجاه القادم.

بالتالي، ورغم وجود مؤشرات صعودية واضحة، يظل مستقبل البيتكوين في المدى القصير مرتبط بشكل كبير بمسار الأحداث السياسية.

