سعر البيتكوين يستقر فوق مستوى 73 ألف دولار بينما تواصل عملة XLM صعودها القوي

شهد سوق العملات الرقمية حالة من الهدوء النسبي خلال الساعات 24 الماضية، بعد موجة تصحيح قوية دفعت سعر البيتكوين ومعظم العملات الكبرى إلى التراجع خلال الأسبوع الماضي.

ورغم استقرار السوق بشكل عام، واصلت عملة الستيلر (XLM) جذب الأنظار بأداء استثنائي جعلها من أبرز العملات الرابحة في السوق.

سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 73 ألف دولار:

تمكن سعر البيتكوين من التعافي جزئيا بعد الهبوط الأخير إلى ما دون 73 ألف دولار، ليتداول حاليا بالقرب من 73,400 دولار.

خلال اليوم الماضي، شهد سعر العملة تقلبات بين 72,200 و 74,200 دولار قبل أن يستقر السعر قرب مستوياته الحالية.

ولا تزال القيمة السوقية للبيتكوين فوق 1.47 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنته على سوق العملات الرقمية مستقرة نسبيا، ما يشير إلى أن العملات البديلة لم تستفد بشكل كبير من ضعف العملة الأكبر في السوق.

ويرى مراقبون أن تراجع تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة (ETF)، والتي سجلت مؤخرا مستويات قياسية من التدفقات الخارجة، كان أحد العوامل الرئيسية وراء الضغوط الأخيرة على السعر.

وتبقى منطقة 73 ألف دولار نقطة محورية للمستثمرين، إذ إن كسرها هبوطا قد يفتح المجال لاختبار مستوى 70 ألف دولار، في حين أن العودة فوق 74 ألف دولار قد تمنح السوق بعض الزخم الإيجابي على المدى القصير.

عملة XLM تتصدر المشهد:

في المقابل، تحركت معظم العملات الرقمية الكبرى ضمن نطاقات محدودة، حيث استقرت عملة الايثيريوم قرب 2000 دولار، بينما سجلت XRP وSOL تغيرات طفيفة، وحققت BNB مكاسب تجاوزت 5%.

لكن عملة الستيلر (XLM) واصلت أداءها اللافت، بعدما قفزت بنحو 25% خلال يوم واحد لتتداول قرب مستوى 0.20 دولار، ما جعلها من بين أفضل العملات أداء في السوق.

وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان شركة DTCC عن ربط خدمة ترميز الأصول الخاصة بها بشبكة الستيلر العامة، بهدف دعم الأصول المرمزة مثل الأسهم وصناديق ETF والسندات الحكومية وسندات الشركات، مع خطط لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من عام 2027.

كما سجلت عملات أخرى مكاسب قوية، أبرزها LAB بارتفاع 37.5%، و ALGO بنسبة 9.5%، إضافة إلى XDC التي صعدت بنحو 9%.

ورغم استمرار الضغوط على السوق بشكل عام، فإن الأداء القوي لستيلر يعكس تنامي الاهتمام بالمشاريع المرتبطة بترميز الأصول والبنية التحتية المالية الرقمية.

