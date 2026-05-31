منصة "BitMine" تواصل تجميع الإيثيريوم بشراء جديد بقيمة 50 مليون دولار

شهدت شركة “BitMine” موجة شراء جديدة للإيثيريوم، بعدما أضافت 25 ألف عملة ETH إلى خزائنها في صفقة تُقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، مواصلة بذلك استراتيجية التوسع في حيازاتها رغم التقلبات التي يشهدها سوق العملات الرقمية.

ووفقا لبيانات منصة تتبع البلوكشين “Lookonchain”، قامت الشركة بسحب 25,000 ETH من منصة “Kraken” في عملية تحويل واحدة كبيرة بلغت قيمتها نحو 50.4 مليون دولار وقت تنفيذ الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من استحواذ “BitMine” على ما يقارب 237 مليون دولار من الإيثيريوم، في أكبر عملية شراء أسبوعية للشركة خلال عام 2026.

وتُعد “BitMine” حاليا أكبر شركة تمتلك احتياطي مؤسساتي من الإيثيريوم على مستوى العالم، ما يجعل تحركاتها محل متابعة واسعة من المستثمرين والمتداولين في السوق.

ورغم استمرار الضغوط على سعر الإيثيريوم، واحتفاظه بصعوبة بمستوى الدعم النفسي عند 2000 دولار، واصلت الشركة تعزيز حيازاتها، وهو ما اعتبره بعض المتابعين إشارة إلى ثقتها طويلة الأجل في مستقبل الأصل الرقمي.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التوقعات بشأن أداء الإيثيريوم متباينة، حيث يحذر بعض المحللين من احتمال استمرار الهبوط نحو مستويات أدنى إذا استمرت حالة الضعف في السوق، بينما يرى آخرون أن الحفاظ على التداول فوق 2000 دولار قد يمهد لانطلاقة صعودية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويُنظر إلى عمليات الشراء المتواصلة من قبل المؤسسات الكبرى على أنها عامل داعم للإيثيريوم، خاصة في ظل تنامي الاهتمام المؤسساتي بالعملات الرقمية وتوسع استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل.

