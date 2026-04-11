تكنولوجيا: Gemini يكتسب القدرة على إنشاء محاكاة تفاعلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت جوجل ميزة جديدة إلى Gemini تتيح إنشاء محاكاة ونماذج تفاعلية مباشرة داخل المحادثة. وتسمح هذه الميزة بتحويل الأسئلة أو الموضوعات المعقدة إلى تصورات مرئية مخصصة تساعد على فهمها بشكل أوضح.

وفي السابق، كان Gemini يجيب على هذا النوع من الاستفسارات بنصوص مصحوبة برسوم ثابتة، أما الآن فيقدم محاكاة تفاعلية يمكن التحكم بها. ويشمل ذلك أمثلة مثل تدوير جزيء كيميائي، أو محاكاة نظام فيزيائي معقد، أو استكشاف كيفية دوران القمر حول الأرض.

كما يمكن للمستخدم تعديل المتغيرات يدويًا داخل المحاكاة لملاحظة تأثيرها على النتائج، ما يوفر تجربة تعليمية أكثر تفاعلية ودقة. وبدأ طرح الميزة لجميع مستخدمي Gemini عالميًا، باستثناء حسابات Education وWorkspace في الوقت الحالي.

وللاستفادة منها، يجب اختيار نموذج Pro، ثم طلب عرض أو تصور أي مفهوم معقد ليقوم Gemini بإنشاء المحاكاة التفاعلية مباشرة داخل الدردشة.

