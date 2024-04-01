تراشق تصريحات بين أنشيلوتي وجوارديولا قبل صدام السيتي والريال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، تصريحات متبادلة بين كل من المدربين الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يلتقي فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد في مواجهة معتادة في السنوات الأخيرة بمرحلة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 أبريل في ملعب “سانتياجو برنابيو”.



واشتكي جوارديولا في تصريحاته من عدم وجود وقت كافي للراحة والاستعداد قبل صدام ريال مدريد بسبب مواعيد المباريات في الدوري الإنجليزي،

وقال جوارديولا: “نلعب مع أستون فيلا الجولة المقبلة في التاسعة والربع مساء الأربعاء، ثم أمام كريستال بالاس السبت في الواحدة والنصف ظهرًا، ثم سنسافر إلى مدريد من أجل مواجهة الثلاثاء، بينما سيكون أمام ريال مدريد 9 أيام للاستعداد”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أطلب تقديم موعد المباريات ولو يومًا واحدًا، ولكن هذا أمر غير ممكن في الوقت الحالي، والفارق كبير في الأيام بين استعداد الفريقين”.

من جانبه رد عليه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي، عقب حسم ريال مدريد مباراته أمام أتلتيك بلباو، بالفوز بهدفين دون رد في الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وقال: “أعرف تلك المشاكل جيدًا، نعم هي مُعقدة في الدوري الإنجليزي، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، لهذا نحن نحظى بأفضلية صغيرة، لكن ذلك لن يحسم المقابلة بشكل نهائي”.

وأضاف: “علينا الاستفادة من هذه الأفضلية التي نتمتع بها في الدوري الإسباني، بلعب المباراة المحلية قبل مدة طويلة من المباراة القارية”.

وشدد المدرب الإيطالي: “يجب أن نفوز بجميع المباريات المتبقية لنا هذا الموسم، فلا تزال كل الخيارات مفتوحة في الليجا، واللقب لم يحسم”.