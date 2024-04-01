كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي والاتحاد في ديربي جدة

يلتقي اليوم فريق اهلي جدة نظيره الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري السعودي.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة اليوم، خاصة في ظل المنافسة بينهما على صدارة الدوري السعودي مع فريق الهلال والنصر.

وكانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين قد حسمها الراقي الصاعد الجديد للدوري السعودي بهدف دون رد، وهو ما يجعل مباراة اليوم في غاية القوة والإثارة لرغبة الاتحاد في رد الاعتبار.

ويعاني فريق اتحاد جدة السعودي من غياب عدد كبير من لاعبيه عن مباراة الاهلي اليوم، حيث يغيب 12 لاعبًا لأسباب مختلفة، وهن كالتالي..

حمد الغامدي مروان الصحفي بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي، فابينهو، تافاريس بسبب الإصابة.

كما يغيب عوض الناشري وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي، وحامد الغامدي وسلطان الفرحان بسبب الإصابة.

ويغيب مهند الشنقيطي بسبب الإصابة، وأحمد بامسعود بسبب الإصابة، وسعد آل موسى الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي، وأحمد شراحيلي بسبب الإصابة.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 71 نقطة، والنصر الوصيف بـ 59 نقطة.

ومنذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي موسم 1976-1977، تواجه الاهلي والاتحاد في ديربي جدة في 95 مباراة، حيث حقق العميد الفوز في 33 انتصارًا، فيما حقق الراقي الفوز في 31 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة

أول مباراة جمعت الفريقين عام 1938 كانت مباراة ودية على أحد الملاعب الترابية بمدينة جدة، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.