الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي بيراميدز وعودة طارق حامد

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التعاقد مع ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي ومصطفى فتحي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عضو الزمالك في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك لم يتعاقد مع الشناوي ومصطفى فتحي وهذا الأمر غير صحيح ولو بنسبة 1%”.

اقرأ أيضًا: زيزو مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وأضاف: “نتمنى عودة الثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي، وكل اللاعبين الذين قدموا لنادي الزمالك في فترات سابقة”.

وتابع: “اللاعبون الموجودون حاليًا هم قوة النادي، وفي فترة الانتقالات الصيفية القادمة سندعم الفريق الأبيض ولكن وفقًا لاحتياجات جوميز”.

واختتم: “سعيد بالفوز الذي تحقق على فريق قوي مثل فيوتشر، فهذا الفوز أعاد الثقة للاعبين والجمهور، ونتمنى التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية”.

وحقق الزمالك الفوز أمس على نظيره فيوتشر بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره فيوتشر الأحد القادم في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.