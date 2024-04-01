"وقع لناد آخر؟".. نجم الزمالك السابق يكشف قرار صادم ضد محمود علاء وسر ابتعاد عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، على فوز الأبيض على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر قناة etc: "مستوى الزمالك حتى الآن لم يصل إلى المطلوب، وهناك بعض اللاعبين لم تقدم المأمول ومستواها متواضع، مثل حسام عبدالمجيد الذي يجب إزاحته في بعض اللقاءات المقبلة، ولا يجب التماس الأعذار لأي لاعب في الفريق".

أضاف: "أشعر أيضًا أن محمود علاء وقع لنادي آخر، وقد يكون هناك قرار غير مُعلن بتجميده، ولكن يجب أن نتعلم جيدًا من تجربة أشرف بن شرقي، الذي لعب لآخر دقيقة في عقده مع الزمالك، رغم أنه وقع لنادي آخر، كان يجب الدفع بمحمود علاء طالما موجود في الفريق، خصوصًا في ظل وجود بعض اللاعبين دون المستوى".

وأوضح: "أحمد فتوح قادر على استعادة مستواه، بينما حسام عبدالمجيد لاعب أساسي في المنتخب الأوليمبي ولا أعرف سر ابتعاده عن المستوى المعهود، وأتمنى مشاركة أحمد حمدي بصفة مستمرة، وسيزيد مستواه بالمشاركة المستمرة في المواجهات المقبلة".

وأكمل: "جوزيه جوميز عليه اختيار العناصر المناسبة للمباريات، صانع الألعاب يجب أن يكون قريبًا من مرمى المنافس، هذا الأمر سيفرق مع الزمالك في الناحية التهديفية، وزيزو لو بنصف مستواه يقدم أفضل أداء مع الزمالك، والمنافس دائمًا يعمل له حساب خاص".

وأردف: "فريق فيوتشر قدم مستوى جيد خلال اللقاء، ولكن مع احترامي لهم غير قادرين على حسم الفوز، وبعد رحيل عمر كمال وناصر ماهر مستواهم تراجع نوعًا ما، وتامر مصطفى كان محظوظ على الزمالك عندما كان مدربا لنادي إنبي، ولكن اليوم نجح الزمالك في حل تلك العقدة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك استغل تراجع فيوتشر بعد تسجيل الهدف وضغط بشكل جيد ونجح في إدراك التعادل، رغم تقدمهم بهدف من خطأ دفاعي للفريق الأبيض في الشوط الأول".

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز أيضا في اللقاء القادم أمام فيوتشر، وأتوقع صعوده للمباراة النهائية، والأمور تحسنت في الفريق بعدما أصبح كل لاعب يشارك في مركزه".

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