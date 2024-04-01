«جريمة رياضية».. ميدو يفتح النار على رئيس اتحاد الكرة بسبب رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، رسالة قوية لجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بسبب تصريحاته حول إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وخلال الساعات الماضية، أعلن جمال علام عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية يؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وخلال تقديم برنامجه "المحور"، قال ميدو: "حديث جمال علام على أزمة رمضان صبحي خطأ كبير، خاصة وأن قانون منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح حتى في حال وجود عينة إيجابية فيجب أن تكون سرية للغاية".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أصعب عقوبة ليست الإيقاف وإنما الإعلان عن الأزمة بخرق واضح وصريح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات، وما فعله رئيس اتحاد الكرة هو إما إعلان عن عقوبة اللاعب عن عمد فتكون جريمة رياضية، أو أعلن عنها عن جهل بالقانون وهي جريمة إدارية أكبر من الأولى."

يشار إلى أن نادي بيراميدز، أصدر بيانا خلال الساعات الماضية، وأبدى غضبه من تصريحات رئيس اتحاد الكرة بشأن رمضان صبحي، مؤكدا أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب الذي تلقاه النادي يشير إلى ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.