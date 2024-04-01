لجنة التخطيط بالأهلي تجهز خريطة صفقات الموسم الجديد



ياسر رشاد - القاهرة - وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وحدد لجنة التخطيط المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع وضع قائمة من الترشيحات لكل مركز وتقرير مفصل عن كل لاعب بالإقامة.

وتري لجنة التخطيط ضرورة التعاقد مع 5 لاعبين على الأقل في مركز المدافع والظهير الأيسر والجناح والمهاجم.

وتنتظر اللجنة الاجتماع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، للوقوف على الأسماء النهائية للاعبين المقرر التعاقد معهم قبل التفاوض مع أنديتهم.

ونجح الأهلي خلال الفترة الأخيرة في التوصل لاتفاق مع العديد من اللاعبين مثل اياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي وثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفي العش، بجانب الاستقرار على عودة ثنائي سيراميكا كليوباترا الجزائري احمد قندوسي ومحمد شكري.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.

وفشلت محاولات إدارة الأهلي في زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لقاء سيمبا إلى 50 ألف مشجع بدلاً من 30 ألف مشجع فقط.