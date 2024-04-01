إجراء جديد من كولر مع 8 لاعبين في الاهلي قبل مواجهة سيمبا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح ثمانية لاعبين بالفريق راحة إضافية من تدريبات الفريق اليوم.

وكان كولر قد منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة من التدريبات؛ وذلك عقب العودة من تنزانيا بعد خوض مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا.

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وقرر كولر منح ثمانية لاعبين راحة إضافية من تدريبات اليوم بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في مبارتي نيوزلندا وكرواتيا، وذلك لرغبته في عدم تعرض أيًا منهم للإصابة.

وجاء اللاعبون الثمانية الذين قرر كولر إراحتهم هم.. مصطفى شوبير، ومحمد هاني، وأكرم توفيق، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة، و أحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد أحرزه أحمد نبيل كوكا، في مباراة الذهاب التي لعبت الجمعة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادمة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا