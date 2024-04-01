تعليق رسمي من النادو بعد سقوط رمضان صبحي في أزمة المنشطات

علقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” على أزمة رمضان صبحي بعد سقوطه في اختبار المنشطات بإيجابية إحدى عيناته.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سقوط رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز في أزمة المنشطات، مشيرًا إلى أن اللاعب يواجه عقوبة الإيقاف.

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من جانبه أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري على أنه وصلت الجبلاية بالفعل معلومات بشأن إيجابية عينة رمضان صبحي قبل ثمانية أشهر.

وعلقت منظمة مكافحة المنشطات على التسريبات التي تداولها الإعلام خلال الساعات الماضية، حيث قالت في بيان رسمي: “فى إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع”.

وأضافت: “وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعًا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليًا، تؤكد المنظمة المصرية لكافحة المنشطات على عدد من النقاط المهمة على النحو التالي..

أولاً: لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لكافحة المنشطات، حتي لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة..

ثانيًا: لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقًا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات. (ISPPPI).

ثالثًا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات.

كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل – النادي – المعسكر – التدريب – …. إلخ) حسب للخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات.