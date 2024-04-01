"غير مطمئن".. بشير التابعي يعلق على فوز الزمالك بمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك حقق فوزًا على فيوتشر بنتيجة غير مطمئنة في ظل إقامة المباراتين في القاهرة.

وحقق الزمالك أمس الأحد الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية: "كان لابد أن يحقق الزمالك فوزًا كبيرًا لحسم بطاقة الصعود، لكن مواجهة الإياب ستكون صعبة جدا".

وتابع: "الزمالك يريد التتويج بالبطولات، ونهوض الفريق يأتي بالتتويج ببطولة، والفريق قطع نصف المشوار للصعود للدور القادم، ولكن الأداء لم يصل للمأمول".

وأضاف: "المثلوثي تألق في لقاء فيوتشر رغم أنه يلعب في مركز غير مركزه الأصلي خصوصا مع ابتعاد باقي زملائه عن مستواهم، بالإضافة إلى أنه حسام عبدالمجيد المفترض أن يتحسن أدائه خاصة أنه يلعب مع الفريق منذ ثلاث سنوات".

وأتم تصريحاته: "لاعبي الزمالك لابد أن يستغلوا المرحلة المقبلة للظهور بشكل أفضل، وحتى الآن عبدالله السعيد لم يفرق مع الفريق، وشيكابالا لديه وعد بأنه سينضم لمنتخب مصر، وكان غاضب بسبب الخروج من لقاء فيوتشر".

اقرأ أيضا:

تحرك جديد من الأهلي ضد لاعب بيراميدز لحماية حسين الشحات

بهذه التهمة.. هل يقاضي رمضان صبحي جمال علام؟

يمة رياضية".. ميدو يفتح النار على جمال علام بسبب رمضان صبحي