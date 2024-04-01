"هسبق ميدو".. أمير مرتضى يفجر مفاجأة بشأن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة نادي الزمالك، في الفترة المقبلة، مثلما تحدث عنها أيضا من قبل أحمد حسام ميدو.

قال أمير مرتضى في لقاء تلفزيوني: "أنا ممكن أكون بفكر أني أكون أصغر رئيس لنادي الزمالك، وأسبق أحمد حسام ميدو الذي أعلن أنه سيكون أصغر رئيس للزمالك، لأنني أصغر منه".

أضاف: "لو عاوز أكون أصغر رئيس لنادي الزمالك هعمل ده، مش لشهوة السلطة، ولكن لأني عاوز أعمل حاجة للنادي، الناس كلها تفتكرني بيها لما أمشي، ويقولوا الراجل ده كان كويس وعمل حاجات".

أكمل: "حاليا أنا مستاء، لدي القدرة على الترشح لرئاسة نادي الزمالك والفوز بها، ولكن ليس لدي الرغبة في الوقت الحالي، لأني حزين من الفترة الأخيرة والرحيل من النادي بهذه الطريقة".

وأوضح: "أنا مش عاوز أكون موجود وخلاص مجرد كومبارس، لو ماليش دور يبقى أقعد أتفرج على التلفزيون أفضل، ولكني أؤكد أنني لدي القدرة على الفوز برئاسة نادي الزمالك حتى لو ميدو مرشح قدامي".

أتم تصريحاته: "حازم إمام من الناس اللي بحبها جدا جدا، وكنت أرتدي التيشرت الخاص به، ولو يريد يكون رئيس لنادي الزمالك، عليه أن يعمل من الآن على ذلك، نعم هو لديه القدرة على ذلك، ولكن لا بد وأن يكون معه نائب قوي".

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