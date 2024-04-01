بيان عاجل ورسمي من منظمة مكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا اليوم، الإثنين، بعد أزمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن تلقي الاتحاد خطابا من مكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وأكدت المنظمة في بيانها حرصها على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليا، تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على عدد من النقاط الهامة على النحو التالي:

وقالت المنظمة: "أولا.. لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة".

وأضافت: "ثانيا.. لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات (ISPPPI)".

واختتمت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانها: "ثالثا.. من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقا للكود الدولي والمعايير الدولية أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب - ) حسب للخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات (ISTI)".