"سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز".. تصريحات قوية من رئيس سيمبا قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزاني، على قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام النادي الأهلي في القاهرة، والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الله في تصريحات عبر صحيفة "The Citizen" التنزانية: "أنصح اللاعبين بالتركيز في مباراة الأهلي في القاهرة فقط، وعدم النظر إلى نتائج الفريق في المباريات الماضية".

وأضاف: "أثق في قدرة وإمكانيات اللاعبين، على تحقيق الفوز على الأهلي وقلب النتيجة، وضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

واختتم: "سنذهب إلى القاهرة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز وقلب النتيجة لصالحنا".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي.