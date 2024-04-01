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الهلال السعودي يكشف تفاصيل إصابة مهاجمه ميتروفيتش

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه اليكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي الهلال بياناً رسمياً اكد فيه ان ميتروفيتش تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الشباب ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وخضع ميتروفيتش وفقاً لبيان نادي الهلال لأشعة التي أكدت غيابه لمدة تصل إلى شهر ونصف عن الفريق.

ويبدأ المهاجم الصربي فترة التاهيل والعلاج التي تستمر لمدة 6 أسابيع قبل العودة لتدريبات “ الزعيم” الجماعية.

وسجل ميتروفيتش 22 هدفاً بقميص الهلال خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري السعودي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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