الأهلي يتفوق على الاتحاد بهدف البريكان في ديربي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا هاما على الاتحاد بهدف نظيف في ديربي جدة والذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة ضمن لقاءات الأسبوع الـ26 من عمر دوري روشن السعودي.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للراقي فراس البريكان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن ، فيما توقف اتحاد جدة عند المركز الرابع برصيد 46 نقطة.



ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالله العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، علي الأسمري، رياض محرز.

في الهجوم: آلان سان ماكسيمان، فراس البريكان ، روبيرتو فيرمينو

فيما خاض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من..



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: أحمد حجازي، لوبيز فيليبي، حسن كادش، فواز الصقور.

في خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، فيلبي جوتا.

في خط الهجوم: رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.