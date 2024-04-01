في غياب طارق حامد ..ضمك يتعادل سلبيًا مع الحزم في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة ضمك والحزم والتي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.



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وبهذة النتيجة رفع ضمك رصيده إلى النقطة 35 في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يأتي فريق الحزم برصيد 16 نقطة.

ولعب ضمك المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: ضاري العنزي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، بدر منشي، عبدالعزيز مجرشي، عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: كيفن نكودو، أحمد الزين، رمزي صولان.