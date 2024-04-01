ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر على إمبولي

تقدم “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو” موسم 2023 – 2024، بعد فوز إنتر على إمبولي.

واستضاف إنتر نظيره إمبولي، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من السيري آ، حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة هدفين دون رد.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره ليتشي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي، سلبيًا دون أهداف.

ويواجه فريق روما نظيره لاتسيو، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي، يوم السبت الموافق السادس من شهر أبريل المقبل.

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:

1- إنتر ميلان:- 79 نقطة

2- ميلان:- 65

3- يوفنتوس:- 59

4- بولونيا:- 57

5- روما:- 52

6- أتالانتا:- 50

7- لاتسيو:- 46

8- نابولي:- 45

9- تورينو:- 44

10- فيورنتينا:- 43

11- مونزا:- 42

12- جنوى:- 35

13- ليتشي:-29

14-أودينيزي:- 28

15- هيلاس فيرونا:- 27

16- كالياري:- 27

17- إمبولي:- 25

18- فروزينوني:- 25

19- ساسولو:- 24

20- ساليرنيتانا:- 14 نقطة