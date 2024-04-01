الاهلي يكشف تطورات جديدة بخصوص الثلاثي المصاب

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، آخر تطورات الثلاثي المصاب، وذلك على هامش مران اليوم.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، إن محمد الشناوي عاد إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

وأوضح طبيب الاهلي، أن الشناوي عاد بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف، ويواصل برنامج التأهيل بداية من الغد.

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وأشار جاب الله، إلى أن ياسر إبراهيم واصل تدريبات الجري حول الملعب، ويجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وأفاد الاهلي، بأن المالي أليو ديانج، بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة القادمة.

ويستعد المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.