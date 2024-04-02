الأخدود يهدد سلسلة انتصارات الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون الهلال على موعد مع فرصة تعزيز رقمه القياسي العالمي والتاريخي عندما يستقبل الأخدود بحثا عن الفوز الـ31 على التوالي، وذلك للاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه.

وبعد فوز صعب في الجولة الماضية أمام الشباب يدخل فريق الهلال لقاء اليوم أمام الأخدود باحثا عن فوز يرضي به جماهيره التي بدأ يدخلها الشك بتعثر الهلال بعد سلسلة الانتصارات التي دامت لـ30 مواجهة لم يستطع أي فريق هزيمته.

الزعيم تحت ضغط كبير

الهلال الذي يستضيف فريق الأخدود على ملعب المملكة أرينا عند العاشرة مساء اليوم يبحث عن فوز سهل لإراحة بعض عناصره الأساسية بحثا عن المنافسة على جميع الألقاب.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق الهلالي 9 مباريات نارية خلال 28 يوما من الشهر الجاري، وهو ما سيضع «الزعيم» تحت ضغط كبير، حيث ينتظر أزرق العاصمة لقاءات مهمة في كأس السوبر السعودي أمام نظيره فريق النصر ونصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

غياب هداف الهلال

ويفتقد البرتغالي جيسوس مدرب فريق الهلال خدمات هداف الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، جيسوس الذي سجل معه الزعيم أفضل سجل تهديفي له خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين بعدما وصل إلى 75 هدفا، بعد أن كان أفضل سجل تهديفي للزعيم، يعود إلى موسم 2019-2020، عندما سجل 74 هدفا بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

واعتمد البرتغالي جيسوس، مدرب فريق الهلال، النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة الأخدود ومن المنتظر أن يزج بالدولي صالح الشهري بدلا عن المصاب ميتروفيتش.

في المقابل يعاني الأخدود من سوء النتائج في الجولات الأخيرة إذ لم يحقق سوى نقطة وحيدة في آخر 5 مباريات ليتراجع إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

سكة الانتصارات

ويسعى فريق الأخدود إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد غياب الفريق عن الفوز في المواجهات الخمس الماضية، حيث كان آخر فوز تحقق للفريق أمام فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر فبراير الماضي.

السلوفاكي مارتن شيفيلا مدرب الأخدود القادم من خسارة على ملعبه بثلاثية أمام فريق الرائد يسعى إلى محو الصورة السلبية التي ظهر بها الفريق وتحقيق المفاجأة بتعطيل الهلال الذي لم يخسر أي مواجهة حتى الآن.

ميدانيا أنهى الفريق تحضيراته قبل السفر إلى مدينة الرياض وركز فيها على الجوانب التكتيكية والفنية في الحصة التدريبية كما فرض على اللاعبين التكتيك الذي ينتهجه في المباراة.

ويعول أبناء الجنوب على المهاجم الكاميروني ليندر توامبا لقيادة الفريق نحو تحقيق نتيجة إيجابية، المهاجم الكاميروني الذي يعرف طريق المرمى الهلالي والذي زاره لأكثر من مرة مع فريقه السابق التعاون.

قبل المواجهة:

يشهد الموسم الحالي منافسة شرسة من الهلال على كافة الألقاب.

من المنتظر أن يلعب الفريق الهلالي 9 مباريات نارية خلال 28 يوما من الشهر الجاري.

يسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي العالمي عندما يستقبل الأخدود.

يفتقد الهلال إلى خدمات هداف الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد تعرضه للإصابة.

البرتغالي جيسوس اعتمد على المهاجم الدولي صالح الشهري بدلا عن المصاب ميتروفيتش.

يعاني الأخدود من سوء النتائج في الجولات الأخيرة، إذ لم يحقق سوى نقطة وحيدة في آخر 5 مباريات.

تراجع الأخدود إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

يعول أبناء الجنوب على المهاجم الكاميروني ليندر توامبا لقيادة الفريق نحو تحقيق نتيجة إيجابية.

مباريات الهلال في أبريل: